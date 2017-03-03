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Видео: Киркоров записал гимн чемпионата мира по футболу

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Российский певец Филипп Киркоров записал клип на официальную песню чемпионата мира-2018 по футболу. Об этом сообщается на странице «Молния Спорт» во ВКонтакте. Видео было опубликовано на YouTube-канале Матч ТВ.

Съемки прошли в закрытом режиме на стадионе «Фишт» в Сочи. Процессом руководил основатель группы «Земляне» и автор музыки к гимну ЧМ-2018 Владимир Киселев. Автором текста песни стал российский предприниматель, поэт, член Союза писателей России Михаил Гуцериев, сообщает "Лента.ру".

Помимо Киркорова, являющегося главным исполнителем песни, в клипе присутствовали Кристина Орбакайте, Сергей Лазарев, Денис Майданов и другие артисты.

Оргкомитет чемпионата мира по футболу 2018 года ничего не знает о песне, которую записывал Филипп Киркоров на стадионе «Фишт» в Сочи. Об этом заявил генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин. Его слова приводит ТАСС.

«Это здорово, но все, что там происходит, мне неведомо, я впервые слышу о гимне чемпионата мира. Не имею представления, что записывает Филипп Бедросович. К нам информация о том, что записывается гимн чемпионата мира, не приходила. Если бы речь шла об официальном гимне чемпионата мира, то об этом, как минимум, надо было поставить в известность ФИФА», — сказал Сорокин.

По словам функционера, в Международной федерации футбола (ФИФА) также не знают о гимне чемпионата мира. «Они недавно у нас были, и про это речь не шла», — добавил Сорокин.

Чемпионат мира 2018 года по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

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