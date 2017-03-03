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Фото: в Хельсинки растут очереди за бесплатными продуктами3

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Задержки по выплате социальных пособий заставили людей встать в "хлебные очереди".

В Хельсинки растет число тех, кто приходит в специальные пункты за продовольственной помощью. Так, к примеру, в районе Мюллюпуро получить бесплатные продукты питания на этой неделе пришли 700 человек, что на 100 - 200 больше, чем обычно, сообщает Yle.

В Ведомстве по народным пенсиям Kela увеличилось время обработки заявлений на пособие, и планируется, что ситуация нормализуется только к апрелю.

В пункте раздачи продуктов на улице Хельсингинкату, куда каждый раз приходит примерно 3000 человек, резких изменений пока не заметили, но, как говорит руководитель пункта Хейкки Хурсти, многие люди жалуются на задержку выплат социальных пособий.

Бесплатные продукты как в Мюллюпуро, так и на Хельсингинкату раздают два раза в неделю.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАбесплатноочередьпродуктыхельсинки
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