В Таллинне пройдет карьерная ярмарка

5. Март 2017 12:54
Во вторник в Таллиннском техническом университете (ТТУ) открывается двухдневная информационная ярмарка — карьерное мероприятие для студенчества Võti Tulevikku (Ключи в будущее). Ярмарка будет способствовать созданию контактов между студентами и предприятиями для заключения договоров о практике и работы.
Ярмарка Võti Tulevikku состоится в 27-й раз. В ее работе, как ожидается, примут участие более 60 предприятий и до 5000 студентов.
Во вторник состоятся семинары и обучающие мероприятия (воркшопы), в том числе по 11 IT-темам. А также секции и тренинги по специальностям. В среду в программе ярмарка карьеры.
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