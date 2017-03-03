В Таллинне пройдет карьерная ярмарка

Ярмарка Võti Tulevikku состоится в 27-й раз. В ее работе, как ожидается, примут участие более 60 предприятий и до 5000 студентов.

Во вторник состоятся семинары и обучающие мероприятия (воркшопы), в том числе по 11 IT-темам. А также секции и тренинги по специальностям. В среду в программе ярмарка карьеры.