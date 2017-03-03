Воскресенье, 5. Март 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Педофил-рецидивист просится на свободу

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
/
/
:

Педофил Меэлис Хансар, приговоренный к шести с половиной годам тюрьмы за совершение тяжкого преступления на сексуальной почве, ходатайствует о досрочном освобождении из тюрьмы.

Тартуский уездный суд в апреле рассмотрит возможность освобождения Хансара (41) под электронный надзор, передает Rus.Err со ссылкой на ERR.

Напомним, что полицейские Идаской префектуры задержали 39-летнего Хансара в сентябре 2013 года в Нарве по подозрению в совершении тяжких преступлений на сексуальной почве в отношении детей. Тогда же суд взял его под стражу. Согласно обвинению Хансар совершил преступление летом 2013 года в отношении восьмилетнего ребенка.

14 ноября 2014 года Вируский уездный суд признал Хансара виновным в преступном удовлетворении похоти, однако в связи с недоказанностью оправдал его по части хранения детской порнографии, незаконного лишения свободы, нанесения телесных повреждений и изнасилования. Уездный суд приговорил Хансара к шести годам и шести месяцам лишения свободы.

Тартуский окружной суд 18 февраля оставил этот приговор без изменений. Хансар обратился с кассацией в Госсуд, однако его жалоба была отклонена, в связи с чем обвинительный приговор окончательно вступил в силу.

В марте 2009 года Харьюский уездный суд признал уже сидевшего в тюрьме Хансара виновным в неоднократном изнасиловании несовершеннолетнего и сексуальных домогательствах и приговорил его к восьми годам лишения свободы. Суд признал его виновным в трех эпизодах, связанных с детьми и произошедших в 2003-2004 годах. Мужчина вышел из тюрьмы в январе 2012 года в связи с отбытием срока. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАдосрочное освобождениепедофилсвободасроктюрьма
По теме
Педофил-рецидивист признан виновным в новом преступлении против ребенка

Педофил-рецидивист признан виновным в новом преступлении против ребенка

Отсидевший несколько лет за педофилию Меэлис Хансар в среду был окончательно признан виновным в новом преступлении на сексуальной почве, поскольку Госсуд не принял его кассационную жалобу к рассмотрению.  Педофил не добился снисхождения от суда

Педофил не добился снисхождения от суда

Харьюский уездный суд сегодня принял решение не освобождать досрочно осужденного за тяжелые сексуальные преступления педофила, пишет Rus.err.
Limon.ee
Krasotka.ee
Limon.ee
Limon.ee
самое читаемое на krasotka.ee
самое читаемое на limon.ee
Limon.ee
Финал Eesti LAul!
limon.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
limon.ee

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
13:29
Педофил-рецидивист просится на свободу
13:16
Ленивые вареники с творогом: пошаговый рецепт
13:11
Фото: недавно родившая Ксения Собчак просто сияет!
13:07
В Эстонии средняя пенсия выросла на 5,3 процента
12:54
В Таллинне пройдет карьерная ярмарка
12:42
Завтра сильный ветер может помешать судоходному сообщению
12:40
Смотри: Ольга Бузова опубликовала пикантное фото
12:28
Фото: в Хельсинки растут очереди за бесплатными продуктами (3)
12:26
Войти в тень
12:10
Упс... Ники Минаж полностью обнажила грудь на Неделе моды в Париже (фото) (1)
12:08
Finnair отменяет рейсы из-за забастовки сотрудников (1)
11:54
Сотрудников больницы обвиняют в подделке документов за взятку в размере 5000 евро
11:48
Победитель «Евровидения-2015» Монс Зелмерлев высказался о песне Эстонии для конкурса
11:42
Может ли молния убить человека, находящегося в доме?
11:36
Маэстро, тушь!
11:31
Видео: Киркоров записал гимн чемпионата мира по футболу
11:29
Парень сделал 110 пластических операций, чтобы стать гуманоидом: теперь он удалит гениталии, соски и пупок
11:07
Ханно Матто: работу велотакси нужно урегулировать
10:56
Молодым людям выплатят учебные стипендии на 25 000 евро
10:52
Солист группы Bad Boys Blue разбился в ДТП в России
Все новости
LimonЦеликом
Победитель «Евровидения-2015» Монс Зелмерлев высказался о песне Эстонии для конкурса

Победитель «Евровидения-2015» Монс Зелмерлев высказался о песне Эстонии для конкурса

Красота-то какая! Смотрите галерею с финальной репетиции Eesti Laul: до финала остаются считанные часы

Красота-то какая! Смотрите галерею с финальной репетиции Eesti Laul: до финала остаются считанные часы

Стало известно, кто представит Эстонию на «Евровидении-2017» в Киеве

Стало известно, кто представит Эстонию на «Евровидении-2017» в Киеве (4)

13:11
Фото: недавно родившая Ксения Собчак просто сияет!
12:40
Смотри: Ольга Бузова опубликовала пикантное фото
12:10
Упс... Ники Минаж полностью обнажила грудь на Неделе моды в Париже (фото) (1)
11:29
Парень сделал 110 пластических операций, чтобы стать гуманоидом: теперь он удалит гениталии, соски и пупок
KrasotkaЦеликом
Макияж на весну: о всех трендах рассказывает визажист YSL Ирэн Чуприяновская

Макияж на весну: о всех трендах рассказывает визажист YSL Ирэн Чуприяновская

Я не дырка, я – норка!

Я не дырка, я – норка!

Маэстро, тушь!

Маэстро, тушь!

13:16
Ленивые вареники с творогом: пошаговый рецепт
12:26
Войти в тень
4. мар
Как пережить кризис в отношениях: четыре действенных совета
4. мар
Желание похудеть делает родных врагами
SportsЦеликом
Видео: Киркоров записал гимн чемпионата мира по футболу

Видео: Киркоров записал гимн чемпионата мира по футболу

Видео: жительница Вашингтона не узнала доставившего пиццу Овечкина

Видео: жительница Вашингтона не узнала доставившего пиццу Овечкина

Ксения Балта попала в финал ЧЕ по легкой атлетике

Ксения Балта попала в финал ЧЕ по легкой атлетике

3. мар
Бой Нурмагомедова с Фергюсоном отменен
ВпрокЦеликом
Уменьшаем счет за электричество: плюсы и минусы различных лампочек

Уменьшаем счет за электричество: плюсы и минусы различных лампочек

Галерея: куда пропадают тележки из магазинов?

Галерея: куда пропадают тележки из магазинов?

Что нужно делать, чтобы к 30 годам стать миллионером?

Что нужно делать, чтобы к 30 годам стать миллионером?

4. мар
В Эстонии сильно подорожали молоко, мясо и рыба (4)
Погода
Завтра сильный ветер может помешать судоходному сообщению

Завтра сильный ветер может помешать судоходному сообщению

Может ли молния убить человека, находящегося в доме?

Может ли молния убить человека, находящегося в доме?

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
Педофил-рецидивист просится на свободу

Педофил-рецидивист просится на свободу

Машина сбила велосипедиста: все участники ДТП были пьяными

Машина сбила велосипедиста: все участники ДТП были пьяными

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (9)

Таллинн
В Таллинне пройдет карьерная ярмарка

В Таллинне пройдет карьерная ярмарка

Ханно Матто: работу велотакси нужно урегулировать

Ханно Матто: работу велотакси нужно урегулировать

Культура
Объявлен автор текста Тотального диктанта-2017

Объявлен автор текста Тотального диктанта-2017

Игорь Лысов подтвердил, что будет бороться за пост худрука в Русском театре

Игорь Лысов подтвердил, что будет бороться за пост худрука в Русском театре

Самые читаемые
Российская журналистка: местные русские в Эстонии выглядят очень отстало (39)
Парень сделал 110 пластических операций, чтобы стать гуманоидом: теперь он удалит гениталии, соски и пупок
Машина сбила велосипедиста: все участники ДТП были пьяными
Предприниматели о плате за автодороги: если платить, то всем(2)
Упс... Ники Минаж полностью обнажила грудь на Неделе моды в Париже (фото)(1)
Топ комментариев
Российская журналистка: местные русские в Эстонии выглядят очень отстало (39)
Освобожденный узник совести Ильдар Дадин собирается бороться с пытками в российских тюрьмах(33)
МИД РФ обвинил прибывших в Эстонию военнослужащих США в антироссийских акциях(26)
Глава МИД Эстонии: Россия поддается сдерживанию(24)
Таави Минник: великая Россия и прибалтийские трусы(19)
Bалюта
USD
0,947 EUR
GBP
1,158 EUR
SEK
0,105 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 03.03.2017
Все валюты
Архив
календарь
"на острие"
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees