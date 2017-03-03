Педофил-рецидивист просится на свободу

Тартуский уездный суд в апреле рассмотрит возможность освобождения Хансара (41) под электронный надзор, передает Rus.Err со ссылкой на ERR.

Напомним, что полицейские Идаской префектуры задержали 39-летнего Хансара в сентябре 2013 года в Нарве по подозрению в совершении тяжких преступлений на сексуальной почве в отношении детей. Тогда же суд взял его под стражу. Согласно обвинению Хансар совершил преступление летом 2013 года в отношении восьмилетнего ребенка.

14 ноября 2014 года Вируский уездный суд признал Хансара виновным в преступном удовлетворении похоти, однако в связи с недоказанностью оправдал его по части хранения детской порнографии, незаконного лишения свободы, нанесения телесных повреждений и изнасилования. Уездный суд приговорил Хансара к шести годам и шести месяцам лишения свободы.

Тартуский окружной суд 18 февраля оставил этот приговор без изменений. Хансар обратился с кассацией в Госсуд, однако его жалоба была отклонена, в связи с чем обвинительный приговор окончательно вступил в силу.

В марте 2009 года Харьюский уездный суд признал уже сидевшего в тюрьме Хансара виновным в неоднократном изнасиловании несовершеннолетнего и сексуальных домогательствах и приговорил его к восьми годам лишения свободы. Суд признал его виновным в трех эпизодах, связанных с детьми и произошедших в 2003-2004 годах. Мужчина вышел из тюрьмы в январе 2012 года в связи с отбытием срока.