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Экс-премьер Британии может получить работу в администрации Трампа

Rus.Postimees.ee
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Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр посетил в среду в Белом доме секретную встречу, на которой обсуждалась возможность его назначения посланником мира на Ближнем Востоке в администрации президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила газета Mail on Sunday со ссылкой на осведомленные источники, пишет ТАСС.

По данным издания, бывший премьер-министр Великобритании встречался с зятем и по совместительству старшим советником главы американского государства Джаредом Кушнером. В ходе беседы они обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке и процесс мирного урегулирования в регионе. "Блэр много делал для того, чтобы получить эту работу, и команда Трампа воспринимает его очень серьезно", - приводит издание слова своего источника.

Официально Тони Блэр, будучи гражданином Великобритании, не сможет трудоустроиться в правительстве США, но, как отмечает газета, ему может быть предложена роль советника президента. Пресс-секретарь британского экс-премьера отказался комментировать эту информацию.

Тони Блэр занимал пост премьер-министра Великобритании с 1997 по 2007 гг. Он был сторонником начала совместной с США военной операции в Ираке в 2003 году, предлогом для которой стало утверждение западных спецслужб об обладании Саддамом Хусейном оружием массового поражения. Позднее инспекторы UNMOVIC (Комиссии ООН по наблюдению, контролю и инспекциям), посетившие Ирак, пришли к обратному выводу. Однако их мнение было проигнорировано Вашингтоном и Лондоном.

Британские СМИ затем сообщили, что Блэр и занимавший тогда пост президента США Джордж Буш-младший намеренно ввели общественность в заблуждение, чтобы оправдать агрессию, благодаря которой западные компании могли бы получить контроль над месторождениями иракской нефти.

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