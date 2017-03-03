Экс-премьер Британии может получить работу в администрации Трампа

По данным издания, бывший премьер-министр Великобритании встречался с зятем и по совместительству старшим советником главы американского государства Джаредом Кушнером. В ходе беседы они обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке и процесс мирного урегулирования в регионе. "Блэр много делал для того, чтобы получить эту работу, и команда Трампа воспринимает его очень серьезно", - приводит издание слова своего источника.

Официально Тони Блэр, будучи гражданином Великобритании, не сможет трудоустроиться в правительстве США, но, как отмечает газета, ему может быть предложена роль советника президента. Пресс-секретарь британского экс-премьера отказался комментировать эту информацию.

Тони Блэр занимал пост премьер-министра Великобритании с 1997 по 2007 гг. Он был сторонником начала совместной с США военной операции в Ираке в 2003 году, предлогом для которой стало утверждение западных спецслужб об обладании Саддамом Хусейном оружием массового поражения. Позднее инспекторы UNMOVIC (Комиссии ООН по наблюдению, контролю и инспекциям), посетившие Ирак, пришли к обратному выводу. Однако их мнение было проигнорировано Вашингтоном и Лондоном.

Британские СМИ затем сообщили, что Блэр и занимавший тогда пост президента США Джордж Буш-младший намеренно ввели общественность в заблуждение, чтобы оправдать агрессию, благодаря которой западные компании могли бы получить контроль над месторождениями иракской нефти.