Британия отказывается платить 60 млрд евро за выход из ЕС

По мнению представителей верхней палаты парламента Соединенного Королевства, у правительства нет юридических обязательств по уплате так называемого счета за брекзит, равного 60 млрд евро.

"У Великобритании будет сильная правовая позиция в отношении бюджета ЕС после брекзит. И хотя мы считаем, что у Лондона нет юридических обязательств по осуществлению выплат в бюджет ЕС после брекзит, данный вопрос станет важным фактором переговоров о прекращении членства", - сказала баронесса Кишвер Фолкнер, представляющая партию Либеральные демократы.

Сделка между Лондоном и Брюсселем предусматривает погашение остающихся открытыми обязательств в размере от 50 млрд до 60 млрд евро по выплате пенсий проживающим в ЕС британцам, предоставлении гарантий по кредитам и покрытию других нужд.

Установление окончательного размера этой суммы должно стать главным предметом обсуждения на переговорах между властями Евросоюза и Великобритании после того, как премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй введет в действие ст. 50 Лиссабонского договора, которая даст старт двухлетнему процессу выхода страны из ЕС.