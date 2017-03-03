Скандальным футболистом, который скормил собакам любовницу, интересуются 10 клубов

Напомним, причиной убийства стало требование девушки алиментов, а также ее угрозы в случае отказа рассказать об их связи и новорожденном ребенке жене спортсмена, передает NEWSru.

Агент 32-летнего голкипера Лусио Велозу Коутинью утверждает, что в его клиенте заинтересованы по меньшей мере девять клубов, с одним из которых он подпишет контракт в течение десяти дней.

«Почти 10 клубов проявили интерес к Бруно, но мы не можем называть эти команды по причинам переговоров», - заявил агент в интервью Goal.

Отметим, что многие бразильские клубы выступают против возвращения Бруно Фернандеша, который изначально должен был провести в тюрьме более 22 лет.