Картина дня: рост пенсий, педофил просится на свободу и избиение звезды телешоу

Педофил-рецидивист просится на свободу

Педофил Меэлис Хансар, приговоренный к шести с половиной годам тюрьмы за совершение тяжкого преступления на сексуальной почве, ходатайствует о досрочном освобождении из тюрьмы. Читать далее...

Рост пенсии

Темп роста среднего размера пенсии по возрасту среди стран Балтии самым высоким в конце прошлого года был в Эстонии, а самым низким - в Латвии , свидетельствуют данные Центрального статистического управления. Читать далее...

Батальон НАТО направился в Эстонию

Боевая батальонная группа НАТО, которая прибудет в Эстонию в течение ближайших шести недель, начинает перемещение в Эстонию с личным составом, вооружением и материально-техническим обеспечением. Читать далее...

Нетрезвое ДТП

Машина сбила велосипедиста, все участники ДТП были пьяными. Читать далее...

Пожар в Харьюмаа

Сегодня ночью в Харьюмаа произошел пожар, в результате которого погиб один человек. Читать далее...

Избиение звезды телешоу

В ночь на воскресенье, 5 марта, в Таллинне была избита звезда эстонского телешоу «Prooviabielu» Лийза. Однако, рассказ девушки несколько рознится с информацией, имеющейся у полиции. Читать далее...

Полезно знать

Какие продукты можно есть после истечения срока годности? Kliimamuutused.ee дает несколько полезных советов, которые помогают использовать продукты питания, которые чаще всего мы выбрасываем, так и не успев съесть до конца. Читать далее...