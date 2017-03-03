В Uber нашли ошибку, позволявшую ездить бесплатно (видео)

Ошибку нашел специалист в сфере кибербезопасности Ананд Пракаш. Рассказав об уязвимости представителям Uber, исследователь получил разрешение и успешно получил при помощи ошибки бесплатные поездки в США и Индии.

В своем блоге Пракаш пояснил, что уязвимость была встроена в код официального сайта сервиса. Меняя код способа оплаты поездки на практически любую последовательность символов (например, zyxxxx), специалисту удавалось заказать бесплатную поездку. В своем посте Пракаш также разместил видео с частичной демонстрацией.

По словам Пракаша, он обнаружил баг в августе 2016 года, после чего передал Uber данные о нем в рамках запущенной компанией программы по вознаграждениям для хакеров на сайте HackerOne. Сервис исправил уязвимость в тот же день, а Пракаш получил за свой отчет 5 тысяч долларов.

В разговоре с изданием представитель Uber подтвердил эту информацию, отметив, что в компании «ценят вклад Ананда». Как уточняет TechCrunch, Пракаш также регулярно сообщает об уязвимостях в Facebook.