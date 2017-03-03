«“Как победить в следующем десятилетии?“ – между строк в этом вопросе читается то, что как будто бы мы что-то потеряли в прошлом десятилетии или, по меньшей мере, согласились на ничью. Но так ли это на самом деле? Я сомневаюсь», - сказал Аавиксоо, начиная свой доклад на совместной экономической конференции Postimees и юридического бюро Tark, где искали ответ на вопрос, как Эстония могла бы выиграть в следующем десятилетии.

«Что вызывает озабоченность в следующем десятилетии? Если совсем коротко – хотелось бы больше денег. Чем же другим тогда является экономический рост», - отметил Аавиксоо. Но, по его мнению, проблемы связаны не столько с экономикой. Как подчеркнул ректор ТТУ, Эстония стоит лицом к лицу перед другими вызовами. А в центре этого - осознание, что богатство перестало быть столь важным, как раньше, сейчас нужны человеческие ценности. «Они важны. Не для всех, но для многих, для образованных», - сказал Аавиксоо.

«Обычно задают риторический вопрос: „О такой ли Эстонии мы мечтали?“. И честный ответ таков: да, именно такую Эстонию мы и хотели для себя. Не только на словах, но и в своих поступках и решениях», - заметил он.

«И эта Эстония, будь то через 10 или 30 лет, будет точно такой, какой мы хотели ее видеть. Я очень надеюсь, что нам хватить ума желать правильных вещей», - заключил ректор ТТУ.

Смотрите в видео, о каких других вызовах говорил Яак Аавиксоо.