В Донбассе объявлен режим прекращения огня

«Со стороны ДНР и ЛНР через СЦКК было выдвинуто совместное предложение о прекращении огня вдоль всей линии соприкосновения начиная с 11:00 сегодняшнего дня, в настоящее время режим тишины соблюдается», - сказал заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, которые приводит «Донецкое агентство новостей», будет ли сохраняться режим тишины, зависит от действий украинской стороны и «ее способности обеспечить устойчивое прекращение огня как регулярными частями, так и радикальными бандформированиями украинских националистов».

На сайте Совета национальной безопасности и обороны Украины о режиме прекращения огня ничего не сообщается, однако не говорится там и о каких-либо вооруженных столкновениях на Донбассе 5 марта. При этом в украинских СМИ активно обсуждается отъем украинский предприятий сепаратистами, на фоне которого был объявлен режим тишины.

В настоящее время «внешнее управление» было введено сепаратистами на 43 предприятиях украинской юрисдикции. Отъем предприятий стал ответом на «блокаду Донбасса», которую устроили украинские ветераны войны на Донбассе. Они заблокировали железную дорогу и заявили, что не будут пропускать уголь и другое сырье с территорий, подконтрольных сепаратистам.

Власти Украины, как сообщает издание «Новое время», не поддерживают «блокаду», поскольку украинским ТЭЦ нужен уголь антрацитовой группы, который добывается на подконтрольных сепаратистам территориях. В связи с блокадой с 17 февраля на Украине действует режим чрезвычайного положения в энергетике.