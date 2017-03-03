Своими знаниями с читателями Postimees делится Оскар, который окончил исторический факультет Тартуского университета и теперь обладает большими познаниями. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на страницу Оскара в Facebook.
Экскурс в историю: когда эстонцы стали злоупотреблять алкоголем?
Почему в Эстонии так много роскошных мыз? Почему октябрь считается месяцем водки? Когда эстонцы стали много пить? Почему в XVIII и XIX веках исчезли многие старые деревни? Ответы на эти вопросы вы найдете в этом видео!