Мотогонщица Анастасия Коваленко: я – пример того, что не надо бояться отдавать детей в эстонский детсад

«Я – пример того, что самый надежный и самый правильный способ вырастить ребенка – отдать его в эстонский детский сад. Многие думают, что лишат этим ребенка детства, но я считаю, что таким образом мы наоборот обогащаем его – мы даем ребенку возможность собрать лучшие ценности от двух народов», - считает Коваленко.

В первый класс Анастасия Коваленко пошла в русскую школу, но уже во втором перешла во Французский лицей. «По какой-то причине в эстонском обществе я чувствовала себя лучше, чем в русском. Возможно, в эстонской среде я могла быть самой собой в большей степени, чем в русской», - объясняет она.

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