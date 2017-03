Трамп призвал конгресс проверить Обаму на злоупотребления властью

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр посетил в среду в Белом доме секретную встречу, на которой обсуждалась возможность его назначения посланником мира на Ближнем Востоке в администрации президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила газета Mail on Sunday со ссылкой на осведомленные источники, пишет ТАСС.

Администрация экс-президента США Барака Обамы неоднократно прибегала к использованию кибератак на компьютерные системы КНДР, чтобы срывать испытания Пхеньяном баллистических ракет, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The New York Times.

Политик США грубо пошутил в адрес советницы Трампа

Многие ведущие американские СМИ, в том числе газета The New York Times, телекомпании NBC и ABC, фактически закрыли глаза на грубую шутку в адрес старшего советника президента США Келлиэнн Конуэй, которую многие расценили как откровенно сексистскую, пишет ТАСС со ссылкой на консервативное издание The Daily Caller.