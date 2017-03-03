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Эрдоган: политика ФРГ по отношению к Турции сравнима с нацизмом

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что политика Германии по отношению к Анкаре сопоставима с нацистским режимом, передает РБК со ссылкой на ​Daily Sabah.

Такое мнение он выразил после того, как Германия запретила турецким чиновникам и министрам посещать митинг турецких граждан в ФРГ, посвященный референдуму по конституционной реформе, запланированной на 16 апреля.

«Германия уже сбилась с пути демократии, ее нынешняя практика не имеет ничего общего с демократией и даже сопоставима с нацистским режимом», — заявил президент Турции.

Ранее на этой неделе власти ФРГ запретили министру юстиции Турции Бекиру Боздагу проводить встречу с гражданами страны в Гаггенау, заявив о недостатке места в конференц-зале и на парковке. Однако турецкие власти считают это решение политически мотивированным. Они думают, указывает издание, что в Германии опасаются увеличения числа сторонников расширения президентских полномочий.

Ранее на этой неделе Эрдоган также раскритиковал власти Германии. Тогда он обвинил их в «пособничестве терроризму» после задержания в Стамбуле корреспондента немецкого издания Die Welt Дениза Юсела. В Турции его подозревают в связях с боевиками. По мнению Эрдогана, Юсел является «немецким шпионом» и представителем запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.​

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