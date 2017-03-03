Анализ: на переезд Академии МВД в Ида-Вирумаа может потребоваться более 60 млн евро

В анализе рассматриваются три варианта перевода Академии МВД.

Первый вариант рассматривает строительство в Нарве нового учебного корпуса на 850 кадетов, сохранение учебного комплекса в Вяйке-Маарья и закрытие полицейского училища в Пайкузе. В этом случае потребность в разовой инвестиции составит почти 62,7 млн евро, нехватка финансирования составит почти 37,7 млн евро, а рост постоянных расходов министерство оценило в сумму по крайней мере 2,6 млн евро в год. В эти суммы не входит стоимость участка недвижимости, поскольку составитель меморандума предположил, что государство под Академию МВД выделит участок из своей собственности. В то же время составитель меморандума отмечает, что такого принадлежащего государству участка, очевидно, в Нарве сейчас не имеется, и это означает, что необходимый участок следовало бы изыскать посредством изменения детальной планировки.

Второй вариант рассматривает сооружение в Нарве учебного комплекса почти на 700 кадетов с сохранением учебных комплексов и в Вяйке-Маарья, и в Пайкузе, необходимость в однократной инвестиции составит около 35,9 млн евро, нехватка финансирования 10,9 млн евро, постоянные расходы увеличатся по сравнению с нынешними на 2,1 млн евро.

В качестве третьего, самого дешевого варианта, в меморандуме рассматривается создание крупномасштабной практической базы и учебного комплекса повышения квалификации в Нарве, и сохранение учебных комплексов в Таллинне, Вяйке-Маарья и в Пайкузе. Необходимость в однократной инвестиции составит около 2,14 млн евро, возможным источников покрытия расходов при этом стала бы продажа участка недвижимости учебного комплекса на улице Казе в Таллинне площадью до пяти гектаров. Постоянные расходы увеличатся в год по сравнению с нынешними только на 0,12 млн евро.

Составители меморандума напомнили правительству и государственному контролю и мнение госконтроля от 2013 года о нецелесообразности перевода Академии МВД в Ида-Вирумаа, поскольку это не повысило бы качество образования. Также это сделало бы стоимость одного учебного места кадета неразумно затратным и не способствовало бы выполнению целей стратегии высшего образования.