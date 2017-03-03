Сегодня в Таллинне пройдут бесплатные консультации по проблемам, связанным с выплатой алиментов

Консультанты будут работать в зале обслуживания таллиннской горуправы по адресу площадь Вабадузе, 7.

В нынешнем году бесплатные консультации юристов запланированы в разных районах Таллинна — в Мустамяэ, Хааберсти, Кесклинн, Ласнамяэ и Пыхья-Таллинне.

Они будут посвящены трудовому, семейному и обязательственному праву, а также вопросам наследования и деятельности квартирных товариществ, пишет rus.err.ee.

Помощь оказывается сотрудничестве с Союзом юристов Эстонии. По вопросам алиментов юристы помогут подготовить и соответствующие документы.