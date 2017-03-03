Исследование: более 90 процентов работников ходят на работу больными

«Количество работников, приходящих на работу больными, существенно не изменилось по сравнению с результатами опроса, проведенного два года назад, а число людей, приходивших на работу больными неоднократно - даже немного возросло, - сказал менеджер CV Keskus по коммуникации в регионе Балтии Хенри Аувяэрт. - Ситуация несколько пугающая, поскольку признаков улучшения не видно, даже несмотря на вступившую в силу с 2017 года поправку к закону, позволяющую работодателям компенсировать на льготных условиях больничные дни уже начиная со второго дня – всего 7,5% респондентов ответили, что ни разу не приходили на работу больными. Приходящий больным на работу человек ставит под угрозу как свое здоровье, так и здоровье коллег, что отрицательно влияет и на повседневной работе предприятия».

«Больше всего приходят больными на работу работники финансовой сферы, которые признались, что делают это не по материальным причинам – многие из них считают, что иначе работа осталась бы просто невыполненной, - отметил Хенри Аувяэрт. - Помимо работников финансового сектора аналогичное утверждали также работники сфер инфотехнологии и питания».

Очень часто ходят на работу больными также работники секторов механики и техники, строительства и недвижимости, обслуживания клиентов и продажи – по словам Хенри Аувяэрта, более 90% представителей данных сфер приходили на работу больными.

«Меньше всего ходят больными на работу работники ИТ, но это просто может быть обусловлено возможностью работать дома» , - сказал Хенри Аувяэрт.

В проведенном в феврале исследовании в этом году участвовало 1015 работников, и в 2015 году – 1201 работник со всей Эстонии.