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Подозрение: людей с психическими отклонениями могли использовать в мошеннической схеме

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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В конце прошлого года Департамент социального страхования был ошарашен информацией, полученной от человека, оказывающего помощь душевнобольным людям, пишет Postimees.

Согласно полученным данным, в учреждении, где работал этот человек, больных людей использовали в мошеннической схеме.

Согласно данным Postimees речь идет о располагающемся в Валга некоммерческом объединении Habitus.

Как отметил начальник отдела социальных услуг Департамента социального страхования Райво Пийритало, в рамках надзорной процедуры подозрения только усилились. В 2016 году НКО могло обманным путем получить у государства 41 000 евро. Именно столько департамент выплатил НКО на основании представленных счетов об оказании помощи психически больным людям.

Согласно данным на домашней страничке НКО, деятельность организации началась в 2013 году.

«В ходе надзорного производства мы опросили людей (душевнобольных - прим.). Некоторые из них понятия не имели о полагающихся им услугах», - сказал Пийртало.

По словам Пийртало, особенно удивляют способы, с помощью которых могли заниматься поисками людей, за которых якобы выставлялись счета. «Похоже, таких людей пытались найти среди тех, кто приходил в Продуктовый банк», - сказал он.

Бывший члена правления НКО и главы центра социальной работы Тереза Сале, которая, как она отмечает, обнаружила нарушение и обратилась в Департамент социального страхования, сказала, что была шокирована данной информацией.

«Как член правления я также несу ответственность за произошедшее, - признала она, но заверила, что сама никого не обманывала. - Когда человек любит свою работу, то розовые очки на глазах побуждают верить окружающим».

К настоящему моменту было возбуждено уголовное дело, однако, по словам пресс-секретаря в Лыунаской окружной прокуратуры Каареля Калласа, до допросов и предъявления подозрений дело пока не дошло.

Руководителем и членом правления упомянутого ранее НКО является Марика Эйн. По словам представляющего ее юриста Реймо Метса, учреждение оспорило в административном суде решение Департамента социального страхования о прекращении сотрудничества, по этой причине он не может дать более подробные комментарии.

Метс заметил, что никакой мошеннической схемы не было, а речь идет о ссоре внутри руководства организации, в результате которой бывший член правления Тереза Сале подала ложную жалобу. Есть у юриста претензии и к Департаменту соцстрахования, поскольку беседы проводились с психически больными людьми, которые могли сами не понимать, оказывают им какую-либо услугу или нет.

«Департамент заявляет, что НКТ Habitus на самом деле не оказывало услугу, за которую были выплачены деньги, но ведь больные на самом деле не понимают, что подразумевают под конкретной услугой», - пояснил Метс. Юрист также заметил, что Департамент социального страхования пока не требовал возврата денег.

Начальник отдела социальных услуг Департамента социального страхования Райво Пийритало сообщил, что разрешение на деятельность НКО было аннулировано первого февраля.

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