Зарубежные туристы по-прежнему предпочитают отдыхать в Таллинне

По сравнению с январем прошлого года число воспользовавшихся услугами гостиничных предприятий туристов выросло на 8 процентов до 106 000 человек. Зарубежные туристы составили 55 процентов общего числа туристов.

Из приехавших в Эстонию зарубежных туристов 62 процента приехали из стран ЕС. 35 процентов интуристов прибыли из Финляндии, 29 процентов — из России и 8 процентов — из Латвии.

В сравнении с январем 2016 года число туристов из России и Латвии выросло, соответственно, на 15 и 22 процента. Больше стало туристов из Швеции, Норвегии и Великобритании. Численность туристов из Финляндии осталась на прошлогоднем уровне.

70 процентов воспользовавшихся услугами гостиничных предприятий зарубежных туристов прибыли в Эстонию с целью отдыха, 23 процента - с рабочей целью.

Зарубежные туристы предпочитали Таллинн (75 процентов), 7 процентов остановились в городе Пярну, 5 процентов в городе Тарту и 5 процентов в Ида-Вируском уезде.

В январе в гостиничных предприятиях остановились 86 000 внутренних туристов, что на 6000 туристов больше в годовом сравнении. 62 процента путешествовали с целью отдыха, а 25 процентов были в командировке. В Харьюском уезде остановились 29 процентов, в Пярнуском уезде 17, Тартуском уезде 14 процентов и Ида-Вирумаа 8 процентов внутренних туристов, которые воспользовались услугами гостиниц.

В сентябре свои услуги туристам предлагали 954 гостиничных предприятия. В их распоряжении было 19 000 гостиничных номеров и 43 000 спальных мест. Заполняемость номеров составила 34 процента и спальных мест — 27 процента.

Средняя стоимость ночлега составила 36 евро, что на евро дороже стоимости прошлого года в тот же месяц. В Харьюском уезде сутки ночлега стоили 42 евро, в Тартуском уезде 32 евро, в Пярнуском уезде 27 евро и в Ида-Вирумаа 30 евро.