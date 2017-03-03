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Умер актер и постановщик Калью Комиссаров

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В ночь на понедельник в результате тяжелой болезни скончался актер и постановщик Калью Комиссаров. Ему было 70 лет, пишет портал ERR.

В 1964 году Комиссаров окончил Таллиннскую среднюю школу №4 и в 1968 году - факультет сценического искусства Таллиннской государственной консерватории.

С 1968 по 1974 год он работал режиссером на киностудии «Таллинфильм», с 1974 по 1986 год - главным режиссером Молодежного театра, с 1986 по 1988 год - главным режиссером вильяндиского театра «Угала», а в 1986-1988 и 1991-200 годы - там же постановщиком.

С 1986 по 1995 он управлял Высшей школой сценического искусства в Эстонской музыкальной академии.

С 2002 года он был руководителем факультета сценического искусства Вильяндиского колледжа культуры, до этого там же Калью Комиссаров преподавал и руководил театральной кафедрой.

В 2006 году он получил орден Белой звезды III степени.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАКалью Комиссаровсмерть
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