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Ежегодно почти два миллиона детей на планете гибнет из-за нездоровой и загрязненной окружающей среды

Rus.Postimees.ee
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Четверть всех случаев смерти детей до пяти лет на планете вызвана нездоровой или загрязненной окружающей средой. Речь идет о грязной воде или воздухе внутри и вне жилых помещений, пассивном курении, отсутствии санитарных мер и недостатке адекватной гигиены. Ежегодно из-за перечисленных экологических рисков на Земле гибнет 1,7 миллиона детей в возрасте до пяти лет.

Об этом говорится в двух новых докладах Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ, WHO). В первом из них - "Наследование стабильного мира: Атлас детского здоровья и окружающей среды" - сделан вывод, что наиболее распространенными причинами смерти детей в возрасте от одного месяца до пяти лет являются диарея, малярия и пневмония, сообщается в пресс-релизе на сайте ВОЗ. Причем эти случаи можно предотвратить путем вмешательства и сокращения экологических рисков: предоставления доступа к безопасной воде и чистому топливу для приготовления пищи.

"Загрязненная окружающая среда смертельна - особенно для детей младшего возраста, - пояснила генеральный директор ВОЗ Маргарет Чан. - Их формирующиеся органы и иммунная система, а также более маленькие тела и дыхательные пути делают их особо уязвимыми перед грязным воздухом и водой".

Вредное воздействие может начаться уже в утробе матери и увеличивает риск преждевременных родов. Кроме того, когда младенцы и дети дошкольного возраста сталкиваются с загрязнением воздуха внутри и вне помещений и пассивным курением, у них появляется повышенный риск развития пневмонии в детском возрасте, а также повышенный риск развития хронических респираторных заболеваний, таких как астма, на протяжении всей жизни. Воздействие загрязненного воздуха может также увеличить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и рака на протяжении всей жизни.

ВОЗ выделила пять основных причин смерти детей в возрасте до пяти лет, связанных с плохими условиями окружающей среды. Об этом рассказано в докладе "Не загрязняй мое будущее! Влияние окружающей среды на здоровье детей", где описаны масштабы существующей проблемы.

На первом месте стоят респираторные заболевания, такие как пневмония, вызванные загрязнением воздуха и пассивным курением. От них умирает 570 тысяч детей в возрасте до пяти лет.

Кроме того, 361 тысяча детей погибает из-за расстройства желудка, вызванного водой низкого качества, плохой санитарией и гигиеной.

Около 270 тысяч детей гибнет в первый месяц рождения, в частности, из-за недоношенности. Это можно предотвратить, предоставив доступ к чистой воде, обеспечив санитарию и гигиену в медицинских учреждениях, а также снизив уровень загрязнения воздуха.

Еще 200 тысяч детей умирает из-за малярии, для предотвращения которой необходимы специальные меры по ограничению и уменьшению мест распространения москитов.

Столько же погибает от непреднамеренных травм, связанных с окружающей средой, таких как отравление, падение и утопление.

При этом с течением времени возникают все новые угрозы для здоровья детей из-за загрязнения окружающей среды. К примеру, электронные и электрические отходы (в частности, старые мобильные телефоны). При ненадлежащей переработке они подвергают детей воздействию токсинов, что может привести к снижению интеллекта, дефициту внимания, повреждению легких и раку. По прогнозам, в период с 2014-го по 2018 год объемы электронных и электротехнических отходов увеличатся на 19%, до 50 миллионов тонн.

Кроме того, с изменением климата повышается температура и уровень углекислого газа, в связи с чем становится больше пыли, и риск появления у детей астмы увеличивается. По всему миру у 11-14% детей в возрасте пяти лет и старше есть симптомы астмы и, по оценкам, в 44% случаев они вызваны воздействием окружающей среды. Астму усугубляют загрязнение воздуха, пассивное курение, а также плесень и сырость в помещениях.

В семьях, где нет доступа к чистой воде и нормальных санитарных условий, где помещение задымлено из-за использования нечистых видов топлива (уголь, навоз) для приготовления пищи и обогрева, дети подвержены повышенному риску возникновения диареи и пневмонии.

Также на детей через воду, воздух, пищу и продукты воздействуют вредные химические вещества - фторид, свинец, ртутьорганические пестициды, стойкие органические загрязнители. И в то время как использование этилированного бензина (с содержанием ядовитого тетраэтилсвинца) было прекращено почти полностью во всех странах, свинец все еще широко распространен в красках.

Предотвратить детские болезни и смерти можно, отмечают в ВОЗ. Для этого необходимо снизить загрязнение воздуха снаружи и внутри домов, улучшить качество питьевой воды, санитарные условия и гигиену (в том числе в медучреждениях, где принимают роды), защитить беременных женщин от пассивного курения и создать более безопасные условия окружающей среды.

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