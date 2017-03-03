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Государство выплачивает вдовам депутатов шикарные пенсии

Ханнели Руди
Ханнели Руди
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Если средний пенсионер должен выживать на 386 евро в месяц, то вдове депутата государство выплачивает сумму, которая лишь незначительно проигрывает средней зарплате по стране. 

В начале 90-х, назначая шикарные пенсии, парламент Эстонии подумал не только о себе, но и о своих близких. Принятым 18 июня 1992 года законом, пенсия как по старости, так и по инвалидности была назначена и сам депутатам, и членам их семей, потерявшим кормильца. Закон вступил в силу уже 1 июля того же года.

«Размер пенсии по потере кормильца составляет 30 процентов от зарплаты депутата, то есть 1031,24 евро», - сказал руководитель службы по связям с общественностью парламента Урмас Сеавер. Такую пенсию получают 18 человек, и сейчас Рийгикогу тратит на это 18 562 евро в месяц.

В период с 2002 по 2016 года для выплаты пенсии по потере кормильца парламент потратил 1,5 миллиона евро.

И хотя тогдашний закон позволял члену парламента, частично или полностью утратившему трудоспособность во время работы в Рийгикогу, получить спецпенсию, ни одну такую пенсию ни разу не выплатили.

Последнюю спецпенсию назначат в 2039 году

Пенсия по старости выплачивается 170 членам парламента, ее размер составляет 75 процентов от зарплаты. Сейчас бывшие депутаты получают по 2578 евро в месяц.

«Троим людям пенсия по старости назначена, но ее выплата приостановлена на время их полномочий в Европейском парламенте или в Рийгикогу», - сказал Сеавер.

Право подать ходатайство на получение солидной пенсии по старости есть у 63 бывших депутатов: «Последний народный избранник, у которого будет право на получение пенсии по старости, достигнет пенсионного возраста только в 2039 году, когда ему исполнится 65 лет».

Начислять и выплачивать пенсию по старости депутатам начали в 1992 году, то есть сразу после вступления закона в силу. В период с 1996 по 2016 годы на выплаты таких пенсий было потрачено более 50 миллионов евро, а на выплату пенсий по потере кормильца – более 1,6 миллиона евро.

Система выплаты шикарных пенсий действовала 11 лет. «В день вступления в должность (22.03.2003) X состава Рийгикогу, вступили в силу поправки к закону, которые прекратили назначение и выплату парламентских пенсий тем членам парламента, которые не успели заслужить пенсию до появления X состава Рийгкиогу», - сказал Сеавер.

Спецпенсии Рийгкиогу связаны с зарплатами депутатов, то есть, если растут зарплаты, растет и сумма пенсий.

Действующий закон о пенсии членов XII  состава Верховного совета Эстонской Республики, а также VII, VII и XI составов Рийгикогу.

Статья 141. Размер пенсии по старости члена парламента, который отработал в Рийгикогу:

  • как минимум три года – 40% от зарплаты депутата;
  • как минимум шесть лет – 60% от зарплаты депутата;
  • как минимум девять лет – 75% от зарплаты депутата.

Статья 19. Пенсия по потере кормильца составляет 30% от зарплаты депутата на каждого указанного в статье 18 данного закона члена семьи, но общая сумма не должна превышать зарплату депутата.

Право на пенсию по потере кормильца имеют члены его семьи, в случае смерти депутата. Детям, родителям или вдове назначается пенсия вне зависимости от того, были они на содержании у усопшего народного избранника или нет.

Источник: eesti.ee

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