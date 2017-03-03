Мошенники по-прежнему осложняют жизнь страховым компаниям

Большая часть случае была связана с имуществом и путешествиями. В Союзе отмечают, что возросло число страховых случаев, страховые возмещения по которым не превышают 3000 евро.

"Возросло число мошенничеств, связанных с бытовой техникой. Наблюдаются тенденции роста мошенничеств в сфере туризма. Люди пытаются получить компенсации за потерю багажа или отмену рейса. Стоит им напомнит, что подобное правонарушение наказуемо в уголовном порядке", - сообщил член правления Союза страховых компаний Эстонии Андрес Пийрсалу.

Наибольшее число мошенничеств связано с транспортными средствами.