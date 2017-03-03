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Торговые центры оккупируют асоциалы: бороться с этим невозможно?

Rus.Postimees.ee
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Неделя мороза, случайно заглянувшего в Эстонию, заставила всех серьезно утеплиться. А асоциалов, которым днем особо некуда податься, заставила искать теплого убежища в торговых центрах. Так, например, прямо в центре города, в здании бывшего Главпочтамта, у них просто образовалась своя тусовка. Их и в теплые дни хватает, а когда температура понижается, торговые центры становятся настоящим прибежищем для тех, кто своим внешним видом и запахом способен распугать всех посетителей. Как у нас решают эти проблемы – выясняла «МК-Эстония».

«Они приходят туда, откуда их не выгоняют, – рассказывает продавец из цветочного ларька одного из центральных торговых центров. – У нас, например, они не задерживаются – охранники работают и не допускают никаких сборищ. А у соседей постоянно шатаются. Но тут и кроме асоциалов полно товарищей – и наркоманы, и ворье. Потому что центр города. Хотя подружка работает в ласнамяэском торговом центре и тоже жалуется – там постоянно тусовка раадикуских, плюс наркота и прочая гопота».

Я иду в здание Главпочтамта – там сейчас торговый центр, в подвале продуктовый Rimi, этажом выше бюджетные магазины одежды, а еще выше – спортивный, обувной и второй этаж H&M. В фойе на лавке сидят двое весьма неопрятного вида мужчин и уходить явно не собираются. От них ощутимо попахивает грязным бельем, речь далека от литературной, обсуждают не погоду.

Охраны нигде не видно. По эскалатору поднимается еще один такого же бомжеватого вида товарищ. После этого держаться за поручень даже в перчатке желание отбило навсегда – сколько всякой дряни мы ежедневно цепляем руками, сказать сложно, а добавлять сомнительный букет в эту коллекцию совсем не хотелось.

Кстати, результаты одного из исследований показали, что порядка 70% людей считают, что больше всего соприкасаются с опасными для здоровья бактериями именно в общественных местах. Больше всего опасений вызывает общественный транспорт, общественные туалеты и лестничные поручни.

Вечная проблема

Для торговых центров проблема отдыхающих асоциалов одна из самых болезненных.

«Мы постоянно занимаемся этим вопросом, – говорит Ааво Кокк, представитель владельцев Postimaja. – Наши охранники проинструктированы и всегда вмешиваются, если кто-то из посетителей торгового центра мешает другим. Ну и, конечно, мы просим, если вы стали свидетелем подобных случаев, также обращаться – это поможет нам эффективнее работать».

Несколько лет назад мы уже писали про еще один торговый центр – WW Passaaz, ставший настоящим островком тишины и уюта для сомнительных личностей. Доходило до того, что бомжи мирно спали в коридорах торгового центра, а наркоманы кололись в кабинках туалетов. Руководство тогда признало проблему и сказало, что постоянно над этим работает.  И даже на какое-то время стало получше. Но на самом деле, бороться с асоциалами сложно, как с ветряными мельницами.

Их маршруты неисповедимы, и они никого не боятся. Даже в общественном транспорте контролеры, лихо штрафующие безбилетных граждан, стремятся не замечать путешествующего наглым зайцем бомжа. А аромат от него порой такой, что глаза слезятся. Пассажиры молчат и терпят – тоже не хотят связываться.

Покиньте помещение!

Но вернемся в магазины – зимние месяцы традиционно вызывают наплыв бродяг именно в них.

«В нашей работе есть свои порядки, – объясняет начальник пресс-службы G4S Реймо Рая. – Подчеркну, что охранник, выполняя свою работу, не исходит из принципа социального неравенства. Пока поведение человека не идет вразрез с законодательством страны и нормами поведения, наши патрули остаются в стороне. Только если эти правила нарушаются, вмешивается охрана».

А правила нарушаются ежедневно. Через торговые центры стайками бредут вонючие личности, но пока они не нарушают закон и не мешают остальным, никто их не остановит.  Ну и второй вопрос: а им что, нельзя зайти в магазин и купить, например, продукты? Можно. Но собираться «на обогрев» и решение насущных проблем, причиняя дискомфорт остальным покупателям, нельзя.

Читайте статью целиком на mke.ee.

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