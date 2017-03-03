Peugeot-Citroen сообщил о покупке Opel и Vauxhall за 2,2 млрд евро

"General Motors Co. и PSA Group объявляют сегодня о заключении соглашения, в соответствии с которым филиал GM Opel/Vauxhall и европейская часть GM Fiancial присоединяются к группе PSA в рамках транзакции, которая оценивает эти активы в €1,3 млрд и €0,9 млрд соответственно", - отмечается в заявлении.

Ранее GM объявлял о том, что европейские подразделения концерна принесли в 2016 году убытки в размере $257 млн. С 2000 года американский автогигант потерял в Старом свете в общей сложности уже более $15 млрд. В GM не рассчитывали на улучшение ситуации в ближайшее время, учитывая негативные последствия выхода Великобритании из ЕС и падение курса британского фунта, пишет ТАСС.

Как подчеркнули во французской компании, за счет этой сделки PSA станет вторым по величине автопроизводетелем в Европе, увеличив свою долю на европейском рынке до 17%. Синтез возможностей Peugeot-Citroen c потенциалом Opel и Vauxhall позволят французскому концерну добиться значительной экономии в области закупок, производства и научно-исследовательских работ. Opel и Vauxhall планируется вывести на безубыточный уровень к 2020 году.

"Мы рады объединить наши силы с Opel/Vauxhall и мы обязываемся продолжить развитие этой выдающейся компании и ускорить ее возрождение. Мы рассчитываем управлять Opel/Vauxhall, делая ставку на идентичность этих марок. Уже имея опыт совместной разработки отличных моделей авто для европейского рынка, мы убеждены, что Opel/Vauxhall является подходящим партнером", - заявил глава PSA Peugeot-Citroen Карлос Таварес.

После этой сделки PSA и GM, связанные с 2012 года договором о сотрудничестве, намерены продолжить и далее развивать кооперацию. В первую очередь это будет касаться "разработки технологий, связанных с электромобилями", уточнили во французском концерне. В частности PSA рассматривает возможность долгосрочного плана закупок топливных элементов, производимых СП GM/Honda. Кроме того, в силе останутся договоры о продаже некоторых моделей Opel под марками Buick и Holden на рынках США и Австралии.