Таллинн входит в топ-3 городов у российских туристов для отдыха на восьмое марта

Таллинн занимает третье место по популярности отдыха и путешествий российских туристов на восьмое марта.

Минск, Рига, Таллинн, Тбилиси, Баку, Ереван, Барселона, Будапешт, Рим и Вена входят в топ-10 зарубежных городов, популярных для путешествий россиян вдвоем на восьмое марта.

По данным сервиса RoomGuru.ru, в Таллинне проживание в гостинице обойдется в среднем 60 евро в сутки, а в Минске - 45 евро в сутки.

По данным агентства ТурСтат, в 2017 году число зарубежных поездок россиян на праздничные дни выросло на 10% по сравнению с прошлым годом.

Первую пятерку популярных у туристов городов России на восьмое марта составляют Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи и Нижний Новгород.