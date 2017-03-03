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Нурмагомедов извинился перед болельщиками за срыв поединка с Фергюсоном

Sports.ee
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Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов принес извинения болельщикам за срыв поединка с представителем США Тони Фергюсоном в рамках турнира в Лас-Вегасе.

"Я знаю, много людей ждали этот бой, и я всех подвел. На счет сорванного боя, хочу извиниться перед моими болельщиками, UFC и перед моим соперником. С моим здоровьем все хорошо, бывало и хуже, но каждый раз эти испытания меня делали только сильнее. Спасибо всем за поддержку", - написал спортсмен на своей странице в Instagram.

Бой между Нурмагомедовым и американцем Фергюсоном должен был состояться 5 марта в американском Лас-Вегасе. Победитель получал титул "временного" чемпиона UFC в легком весе, что в перспективе давало возможность встретиться с ирландским чемпионом Конором Макгрегором.

Однако врачи запретили Нурмагомедову участвовать в поединке из-за проблем со здоровьем, вызванных ускоренной процедурой сгонки веса. За несколько часов до официального взвешивания россиянин был госпитализирован.

Гарантированный гонорар россиянина составлял 500 тысяч долларов и был бы ему выплачен при любом исходе боя, за исключением отмены поединка. Этот контракт был самым крупным в его карьере.

28-летний Нурмагомедов в смешанных единоборствах выступает без поражений, на его счету 24 победы (16 - досрочно). На счету 32-летнего Фергюсона 22 победы и три поражения.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАХабиб Нурмагомедов
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