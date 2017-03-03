Британское антидопинговое агентство отказало в перепроверке проб четырехкратного олимпийского чемпиона

USADA намеревалось перепроверить пробы Мо Фары с использованием новейших средств по обнаружению запрещенных веществ.

Ранее стало известно, что американский тренер Альберто Салазар, трудившийся в так называемом проекте "Орегон", в частности с Мо Фарой, использовал смеси из разрешенных препаратов для повышения уровня тестостерона у своих подопечных на основе L-карнитина.

Сам Фара одобрил перепроверку своих проб любой антидопинговой организацией и заявил, что никогда не нарушал антидопинговые правила. На Играх 2012 и 2016 годов он завоевал по две золотые медали в беге на 10 000 и 5000 м.

Добавим, что британский бегун оказался в числе многочисленных спортсменов, принимающих запрещенные препараты на правах терапевтического исключения.