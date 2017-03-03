Хеймар Ленк: если сторонники Сависаара покинут Центристскую партию, правительство рухнет

Член так называемого сависааровского крыла центристов Хеймар Ленк заявил в передаче «Кофе+», что пока это был лишь тихий протест, но если партия и дальше не будет считаться с Сависааром, то Ленк и его сторонники будут вынуждены покинуть партию, что, по его словам, уничтожит действующее правительство, передает ETV+.

По словам политика, Юри Ратас, Кадри Симсон и Майлис Репс не имеют права списывать Сависаара со счетов, так как он их учитель и открыл им дорогу в политику.

По мнению Ленка, если партия и дальше не будет считаться с Сависааром, то он и его сторонники будут вынуждены покинуть партию: «Самое главное, что когда мы уйдем из партии, то правительство рухнет, ему не хватит голосов. Мы самые главные, и если эти шесть человек уйдут, то правительства не будет».

Смотрите передачу «Кофе+» в записи здесь.