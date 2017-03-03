Государственный план спасения возмутил медиков

«Мы принципиально против того, чтобы использовать деньги больниц на оплату шефства над практикантами. Это неправильно», - сказала старшая медсестра Клиники Тартуского университета Тийна Фрейманн. Под протестом, отправленном в Министерство социальных дел, подписались 12 старших медсестер больницы.

Желание руководителей сестринского дела заключается в том, что руководство по практике финансировалось отдельно, и за это и дальше платило Министерство образования. Фрейманн объяснила, что для оплаты такого руководства больницам дополнительных денег не дают, то есть сумму нужно будет найти в собственном бюджете. В то же время, уже теперь больницы не могут оплатить основную работу сестер в полном объеме, что мотивировало бы брать на себя шефство над практикантами.

«Прежде всего, нам нужно восстановить дифференцированную зарплату, а только потом брать на себя дополнительные расходы», - отметила Фрейманн.

Руководители сестринского дела больниц убеждены, что новый порядок ставит под угрозу практику многих студентов в больницах. Например, до сих пор клиника принимала максимальное количество студентов, теперь же придется ввести квоту: 1,5 студента на каждые 20 койко-мест.

«Если к нам пришлют 30 (в психиатрию – ред.) студентов, то, по соглашению, мы сможем принять только семерых. Но у них нет другого места, где они могли бы пройти практику, поскольку отделения, специализирующихся на душевных заболеваниях, есть в небольшом количестве больниц», - привела она пример.

Также старшие медсестры ставят под сомнение утверждение, будто Эстония нуждается в большом количестве новых медсестер: «Анализы, на основе которых утверждается, что у нас не хватает такого большого количества медсестер, очень неточные». По оценке Фрейдманн, это региональная проблема: «В Тартуской высшей школе здравоохранения уже теперь есть сомнения, все ли сестры найдут себе работу в южной Эстонии».

Руководитель Союза больниц Урмас Сулле заверил, что понимает руководителей сестринского дела, поскольку для больниц это новые финансовые обязательства. По его словам, напряженных моментов в системе здравоохранения и так много, а потому понятно огорчение медсестер, которые обеспокоены тем, как в длительной перспективе выполнять поставленные цели так, чтобы и волки были сыты, и овцы целы.

По словам вице-канцлера Министерства социальных дел по вопросам здоровья Марис Йессе, целью тех, кто заключал консенсусный договор, было увеличение числа обучающихся на медицинских сестер: «Для Министерства социальных дел важно подтверждение Союза больниц, что больницы заинтересованы в последовательном обучении сестер, а также в увеличении числа студентов, готовы и дальше организовывать практику медсестер и оплачивать работу ответственных за прохождение практики». Она добавила, что министерство попросило о возможности встретиться с руководством Союза больниц, чтобы понять, почему в некоторых медицинских учреждениях возникла путаница.