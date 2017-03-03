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Государственный план спасения возмутил медиков

Ханнели Руди
Ханнели Руди
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Годами страдавшее от нехватки медицинских сестер государство надеялось решить проблему, заставив больницы оплачивать работу руководителей практикантов и, решив, что таким образом оно увеличит количество обучающихся на эту профессию. Однако план спасения вывел старших медсестер из себя, по словам которых, ситуация только ухудшится. 

«Мы принципиально против того, чтобы использовать деньги больниц на оплату шефства над практикантами. Это неправильно», - сказала старшая медсестра Клиники Тартуского университета Тийна Фрейманн. Под протестом, отправленном в Министерство социальных дел, подписались 12 старших медсестер больницы.

Желание руководителей сестринского дела заключается в том, что руководство по практике финансировалось отдельно, и за это и дальше платило Министерство образования. Фрейманн объяснила, что для оплаты такого руководства больницам дополнительных денег не дают, то есть сумму нужно будет найти в собственном бюджете. В то же время, уже теперь больницы не могут оплатить основную работу сестер в полном объеме, что мотивировало бы брать на себя шефство над практикантами.

«Прежде всего, нам нужно восстановить дифференцированную зарплату, а только потом брать на себя дополнительные расходы», - отметила Фрейманн.

Руководители сестринского дела больниц убеждены, что новый порядок ставит под угрозу практику многих студентов в больницах. Например, до сих пор клиника принимала максимальное количество студентов, теперь же придется ввести квоту: 1,5 студента на каждые 20 койко-мест.

«Если к нам пришлют 30 (в психиатрию – ред.) студентов, то, по соглашению, мы сможем принять только семерых. Но у них нет другого места, где они могли бы пройти практику, поскольку отделения, специализирующихся на душевных заболеваниях, есть в небольшом количестве больниц», - привела она пример.

Также старшие медсестры ставят под сомнение утверждение, будто Эстония нуждается в большом количестве новых медсестер: «Анализы, на основе которых утверждается, что у нас не хватает такого большого количества медсестер, очень неточные». По оценке Фрейдманн, это региональная проблема: «В Тартуской высшей школе здравоохранения уже теперь есть сомнения, все ли сестры найдут себе работу в южной Эстонии».

Руководитель Союза больниц Урмас Сулле заверил, что понимает руководителей сестринского дела, поскольку для больниц это новые финансовые обязательства. По его словам, напряженных моментов в системе здравоохранения и так много, а потому понятно огорчение медсестер, которые обеспокоены тем, как в длительной перспективе выполнять поставленные цели так, чтобы и волки были сыты, и овцы целы.

По словам вице-канцлера Министерства социальных дел по вопросам здоровья Марис Йессе, целью тех, кто заключал консенсусный договор, было увеличение числа обучающихся на медицинских сестер: «Для Министерства социальных дел важно подтверждение Союза больниц, что больницы заинтересованы в последовательном обучении сестер, а также в увеличении числа студентов, готовы и дальше организовывать практику медсестер и оплачивать работу ответственных за прохождение практики». Она добавила, что министерство попросило о возможности встретиться с руководством Союза больниц, чтобы понять, почему в некоторых медицинских учреждениях возникла путаница. 

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