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Политолог: за кого голосовал избиратель – за Сависаара или за Центристскую партию?1

Пеэтер Тайм
Пеэтер Тайм
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Политолог Пеэтер Тайм считает, что с Эдгаром Сависааром сопартийцы поступили неблагодарно и подло – и вся эта ситуация еще может центристам аукнуться.

Ситуация с Центристской партией сейчас очень неординарная. Причем члены партии к такой ситуации не приспособлены.

До недавних событий всяческие недоразумения и скандальчики заканчивались в этой партии всегда очень просто. Любого центриста, который хоть раз высказывал не совпадавшее с линией партии мнение, доводили до того, что он принимал решение покинуть ряды Центристской партии (это в лучшем случае) или из них исключался (в худшем).

Однако основной особенностью всех этих недовольных и ушедших было то, что никто из них не был таким центристом, о ком можно было бы сказать, что его «сделал Сависаар». Все покинувшие партию лица были самостоятельными, опытными и вполне состоявшимися политиками.

А потом произошел большой перелом: тон начали задавать члены партии, которые с детского (или очень молодого) возраста были выращены Сависааром и, если так можно сказать, именно им поставлены на ноги в большой политике. Эти люди никогда не делали ничего, кроме исполнения чисто партийных функций.

Я остановился на этой детали только потому, что лично считаю этих так называемых реформаторов неблагодарными существами – они воспользовались слабостью (уголовное дело, пошатнувшееся здоровье) лидера и при первой же возможности свергли его. Для меня это – признак очень глубокой неблагодарности и даже подлости. (Хочу напомнить, что сам я – очень большой оппонент Сависаара.)

Несмотря на то, что внутри партии стиль правления Сависаара риторически критикуют, новоизбранный председатель и его соратники не изменили ни одному прежнему принципу центристов и продолжают дело основателя партии в том же духе.

А это и есть самая главная интрига, касающаяся будущего Центристской партии. Вопрос даже не в том, как именно центристы справятся с ролью лидера нынешней коалиции. Вопрос в том, как смогут ужиться – и смогут ли – центристы, верующие в Сависаара, и блок Юри Ратаса. Вопрос еще и в том, как центристы справятся с избирателями. Пока что неясно, ходил ли до того избиратель голосовать за Сависаара лично или за Центристскую партию как таковую. Ответ на этот вопрос мы получим уже осенью.

Интрига ближайших недель – будет ли Сависаар баллотироваться на местных выборах в рядах центристов или же отдельно, и будет ли баллотироваться вообще. Когда он примет это решение, мы будем наблюдать за тем, сумеют ли новые лица в руководство партии презентовать себя избирателю, и как именно – как продолжатели дела Сависаара или как великие реформаторы крупнейшей политической партии Эстонии. Это будет большой «пиаровский» бой – ведь на кону чуть ли не главный для центристов вопрос: сохранят ли они единовластие в Таллинне или нет.

И только после осенних выборов можно будет более-менее внятно начать анализировать и прогнозировать будущую судьбу Центристской партии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАмуниципальные выборыподлость и неблагодарностьцентристская партияэдгар сависаар
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