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Фото: советский город-призрак в Восточной Германии

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Прошло больше двух десятилетий с тех пор, как советские войска покинули Германию. Самая крупная база располагалась в Вюнсдорфе.

Если вам интересно, как выглядит город, где она располагалась, скорее смотрите фоторепортаж DW.com по данной ссылке.

После Второй мировой войны, с 1946 года и до вывода советских войск из Германии в 1994 году, здесь дислоцировались: ставка Главкома Группы советских войск в Германии (ГСВГ), штаб ГСВГ и ряд боевых и вспомогательных частей. Рядом с 2700 немецкими жителями жило от 50 000 до 60 000 советских военных, а также члены семей офицеров и прапорщиков.

Для граждан ГДР территория Вюнсдорфа была закрыта.

В тот период территория Вюнсдорфа делилась на районы-«городки»: «Первый городок», «Второй городок», «Третий городок» и построенный в 1970—1980-е годы «Новый городок».

Источник: Wikipedia.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАВюнсдорффоторепортаж
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