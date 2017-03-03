Фото: советский город-призрак в Восточной Германии

Если вам интересно, как выглядит город, где она располагалась, скорее смотрите фоторепортаж DW.com по данной ссылке.

После Второй мировой войны, с 1946 года и до вывода советских войск из Германии в 1994 году, здесь дислоцировались: ставка Главкома Группы советских войск в Германии (ГСВГ), штаб ГСВГ и ряд боевых и вспомогательных частей. Рядом с 2700 немецкими жителями жило от 50 000 до 60 000 советских военных, а также члены семей офицеров и прапорщиков.

Для граждан ГДР территория Вюнсдорфа была закрыта.

В тот период территория Вюнсдорфа делилась на районы-«городки»: «Первый городок», «Второй городок», «Третий городок» и построенный в 1970—1980-е годы «Новый городок».

Источник: Wikipedia.