«Неужели человек не смотрит, что происходит на рынке?»

Условия пособия на инвестиции в жилищный фонд для местных самоуправлений утверждены, с 2017 по 2020 годы на госпособия будет потрачено в общей сложности 62,5 млн евро, пишет Äripäev.

«О боже, министр хочет за государственные деньги еще понастроить арендных квартир!» - возмутился аналитик недвижимости Тыну Тоомпарк.

По мнению Тоомпарка, примерно 20% новых квартир покупается для сдачи их в аренду – в год появляется 500 новых площадей. Доля новых квартир составляет треть всего рынка и, если учесть аренду старых квартир, по словам Тоомпарка, рынок переполнен.

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