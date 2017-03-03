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Дороги с покрытием из солнечных панелей могут появиться и в Эстонии?

BNS/Rus.Postimees.ee
BNS/Rus.Postimees.ee
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Таллиннский технический университет (ТТУ) в сотрудничестве с Департаментом шоссейных дорог начинает работу над проектом Nordic e-Pavement, в рамках которого попытаются выяснить, насколько реально в климатических условиях Северных странах использование автомобильных дорог с покрытием из солнечных панелей.

В результате совместного проекта будут разработаны две тестовые панели, которые будут оснащены аккумулятором, а также подключены к устройству, потребляющему электроэнергию. Таковым, например, может стать светофор, светодиодный уличный фонарь или подсвечиваемый дорожный знак. Тестовая панель будет установлена перед зданием ТТУ Mektory к осени этого года. В проекте будут задействованы как эксперты из разных сфер, связанных со строительством дорог, так и студенты.

По словам ведущего инженера отдела дорожного развития Департамента шоссейных дорог Таави Тынтса, данный проект позволит понять, как в будущем подобные решения можно будет использовать в разных сферах жизни. «Автомобильные дороги с покрытием, выполненным из солнечных панелей, уже используются в некоторых странах. Например, в США, Франции и Нидерландах. В то же время подобные решения до сих пор не используются в Северных странах», - добавил Тынтс.

Департамент шоссейных дорог призывает абитуриентов осваивать специальность «строительство автомобильных дорог», поскольку, по мнению ведомства, в ближайшем будущем данную сферу ожидают крупные строительные проекты. Вместе с развитием данной сферы в лучшую сторону будет меняется и ситуация с дорожным движением.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАmektoryдепартамент шоссейных дорогсолнечные панелистудентыталлиннский технический университет
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