F-Secure: вредоносная программа может попасть на ваш смартфон и через Google Play

Согласно последним данным, обновленная версия вируса может получить доступ к личным данным на как минимум двух миллионах устройств, сообщает занимающаяся созданием защитных программ компания F-Secure.

После установки зараженного приложения на мобильное устройство начинается загрузка новых ПО в фоновом режиме, некоторые из них используют аутентификационые данные пользователя из Google-сервисов (Google Gmail, Google Play, Google Photos, Google Docs, Google Drive и G Suite), например, чтобы оставлять хвалебные отзывы и высокие оценки опасным программам. Таким образом, все большее количество людей оказывается втянуто в опасный круговорот.

В некоторых случаях вредоносное ПО может отправлять СМС или совершать звонки без вашего ведома, показывать рекламу или записывать ваши разговоры. В некоторых случаях вирус передавался со смартфона на компьютер.

Отмечается, что к настоящему времени все зараженные Googligan приложения были удалены. К сожалению, конкуренты магазина Google Play набирают популярность среди молодежи, которая предпочитает загружать программы с сомнительных сайтов.