Борис Джонсон: Запад не находится в состоянии новой холодной войны с РФ

«Важно подчеркнуть, что мы не находимся в состоянии новой холодной войны с Россией. Ни у Великобритании, ни у наших друзей в ЕС, ни в Вашингтоне нет какого-либо желания начать новую холодную войну», - сказал он по прибытии на встречу министров иностранных дел ЕС.

Джонсон полагает, что «Россия должна измениться, должна продемонстрировать, что ей можно доверять снова». «Я думаю, что это очень важно», - считает он.

Британский МИД информировал в субботу, что Джонсон отправится в ближайшие недели в Москву для проведения переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.