Серийный убийца в очередной раз хочет попытаться отсудить у тюрьмы крупную сумму

На этот раз, по мнению Устименко, тюремный чиновник противозаконно сделал копию документа и против желания истца сообщил определенную информацию третьему лицу, чем Устименко был причинен моральный ущерб. Заключенный хочет с помощью суда получить от тюрьмы 2000 евро.

В прошлом году Устименко также пытался отсудить 1000 евро. В тот раз он заявил, что на протяжении двух недель ему пришлось находиться в одной камере с задержанным, с которым у него постоянно возникали вербальные конфликты. Устименко счел, что сотрудники тюрьмы поступили с ним несправедливо, поэтому он потребовал возместить ему неимущественный ущерб. Суд не удовлетворил иск заключенного.

Напомним, что сбежавший из Петербургского военно-морского института им. Петра Великого бывший курсант Устименко в 2004 году был приговорен к пожизненному заключению за участие в 2002 году в ряде ограблений и убийств. С февраля по май 2002 года Устименко и его сообщник Дмитрий Медведев (21) в Эстонии и Латвии убили семь и ранили шестерых человек. На счету Устименко шесть жертв: пятерых он убил в Эстонии, а еще одного человека - в Латвии.