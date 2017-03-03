Statoil о жестоком избиении: конфликты таких масштабов у нас бывают крайне редко

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Statoil о жестоком избиении: конфликты таких масштабов у нас бывают крайне редко1

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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По словам владельца заправок Statoil, Circle K Eesti AS, такие жестокие избиения, как то, которому подверглась участница эстонского телешоу Лийза на выходных, у них бывают не чаще пары раз в год.

Участница телешоу “Пробный брак” на телеканале TV3 Лийза рассказала, как перепалка на заправке Statoil переросла в драку, в которой она пострадала. «Я толкнула в ответ, чего она меня пихает, а того, что произошло дальше, я не могла представить себе ни в одном кошмаре… Меня просто избили!» - рассказала она вчера.

После этого ее будто бы били руками и ногами, вытащили за волосы, а потом продолжали избивать. По словам Лийзы, ее спасла работница Statoil.

“Если бы эта работница не спрятала меня в служебном помещении, меня бы побили еще. И я не уверена, осталась бы я в живых. Если бы они затащили меня в машину, я бы не выжила”, - заявила она.

В фирме Circle K Eesti AS подтвердили, что их работница действительно помогла Лийзе спрятаться в служебном помещении. Причем все работники заправок Statoil должны пройти курсы, где их обучают поведению в подобных ситуациях.

Postimees поинтересовался у фирмы, в какой момент работница решила вмешаться и как все это выглядело. «Мы не можем комментировать утверждения жертвы, но работница Statoil в соответствии с инструкцией подняла по тревоге охранную фирму G4S, после чего связалась с полицией. Инструкция работникам Statoil в конфликтной ситуации предусматривает, что работник ни в коем случае не должен подвергать опасности свою жизнь и здоровье, в связи с чем физическое вмешательство в конфликт недопустимо», - пояснила специалист по маркетингу Circle K Eesti AS Мадли Мерила.

По мнению фирмы, работница фирмы именно так себя и повела, и ни один посторонний человек при этом не пострадал.

Однако в ходе драки пострадал инвентарь Statoil и находившиеся в зале товары. Насколько велик материальный ущерб, еще выясняется. Работа заправки была продолжена после ухода полицейских.

“Поскольку заправки Statoil открыты 365 дней в году и 24 часа в сутки, на них постоянно что-то происходит, но конфликты такого масштаба бывают у нас всего пару раз в год», - сказала Мерила.

Хотя случившееся было запечатлено камерой видеонаблюдения, фирма не может продемонстрировать видео, поскольку на нем узнаваемы и работница фирмы, и другие клиенты. Мерила сослалась на закон о защите данных, согласно которому личные данные можно передавать только с разрешения самого лица.

“Дополнительное ограничение в этом случае налагает то обстоятельство, что, как известно, для расследования конфликта возбуждено дело о проступке, в связи с чем публикация любой дополнительной информации в виде иллюстративного материала или в словесной форме может помешать следователям выяснить, что случилось”, - пояснила она.

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