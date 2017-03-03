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Канцлер юстиции осудила наделение МуПо полномочиями полиции

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Бюро канцлера юстиции Юлле Мадизе представило свои аргументы против плана Министерства внутренних дел расширить полномочия муниципальной полиции, в частности, предоставив ей право применять силу, поскольку у муниципальной полиции отсутствуют для этого необходимые навыки.

В частности, законопроект предусматривает предоставление муниципальным полицейским права определять состояние опьянения, задерживать нарушителя на срок до 48 часов, а также применять наручники в случае необходимости, пишет rus.err.ee.

По словам советника канцлера права Хелен Краних, у муниципальных полицейских отсутствуют необходимые для этого навыки: "Если эта деятельность [по обеспечению общественного порядка] достигает границы, которая касается людей, ограничения их прав и свобод или даже применения силы, то эти действия должны продолжать те, у кого есть для этого специальные навыки, знания и обучение, т.е. полиция".

Хотя МВД сейчас разрабатывает программу подготовки муниципальной полиции, в бюро канцлера права обращают внимание на то, что у полиции есть не только подготовка, но и опыт и система внутреннего контроля.

Также, по мнению канцлера юстиции, полиция устанавливает факт нарушения общественного порядка и выбирает меры реагирования на основании общегосударственных норм, а муниципальная полиция может руководствоваться, например, правилами общественного порядка своей волости или города.

"Если пойти по этому пути, доверив публичную власть кому-то еще, кроме полиции, в результате не должно быть так, что при пересечении границы волости или города попадаешь словно бы в другое правовое пространство, где не знаешь, что запрещено, а что разрешено", - пояснила Краних.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАмуниципальная полицияполицияюлле мадизе
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