В Кремле обеспокоены новыми ракетными пусками КНДР и призывают к сдержанности

Об этом, как сообщает newsru.com со ссылкой на "Интерфакс", в понедельник, 6 марта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Безусловно, мы серьезно обеспокоены", - сказал он.

По словам представителя главы российского государства, "это те действия, которые ведут к дальнейшему росту напряженности в регионе". "В этой ситуации традиционно Москва призывает все стороны к сдержанности, и, безусловно, Россия в данном случае будет вести обмен мнениями с заинтересованными сторонами", - отметил Песков.

Как стало известно, утром в понедельник КНДР запустила четыре баллистических ракеты с полигона Тончханни в провинции Пхенан-Пукто на западном побережье КНДР. По данным Южной Кореи и Японии, ракеты, пролетев около 1000 км, упали в Японское море. Предположительно, речь идет о ракетах нового типа. По сведениям Министерства обороны Японии, ракеты достигли района в 300-350 километрах к западу от полуострова Ога префектуры Акита. Материального ущерба от пусков не зафиксировано.

Источник: российские системы контроля обнаружили ракетные пуски КНДР

Российские системы контроля зафиксировали пуски КНДР баллистических ракет, сообщил "Интерфаксу" в понедельник информированный источник. По словам собеседника агентства, их, в частности, отследил барнаульский узел РЛС наземного эшелона системы предупреждения о ракетном нападении.

Как заверил источник, пуски для России угрозу не представляли, так как они не были направлены в сторону территории РФ.

Российские дипломаты в Пхеньяне отслеживают ситуацию с пусками баллистических ракет. "Мы внимательно следим за ситуацией вокруг предполагаемых ракетных пусков", - заявили "Интерфаксу" в посольстве РФ в КНДР в понедельник.

Ранее в понедельник южнокорейское информационное агентство Yonhap ссылкой на комитет начальников штабов Южной Кореи сообщило, что Северная Корея запустила в Японское море ракету неизвестного типа в знак протеста против совместных учений Южной Кореи и Соединенных Штатов.

О том, что запуск мог быть реакцией на учения, заявила министр обороны Японии Томоми Инада, передает ТАСС. "Есть вероятность, что это была реакция на американо-южнокорейские совместные учения", - подчеркнула она.

В начале марта Республика Корея и США начали ежегодные военные маневры Foal Eagle с участием всех родов войск. Они продлятся до конца марта. С 13 марта стартуют другие маневры - командно-штабные учения Key Resolve. КНДР обещала принять в ответ самые жесткие меры.

"Снаряд был выпущен неподалеку от города Тончханни в 7:36 по местному времени (1:36 мск). Он пролетел над территорией страны и упал в Японское море", - говорилось в сообщении. В Минобороны Южной Кореи высказали предположение, что это может быть межконтинентальная баллистическая ракета, способная достичь территории США.

Генеральный секретарь японского кабинета министров Японии Есихидэ Суга заявил о четырех запущенных Северной Кореей ракетах, три из которых, по его словам, упали в "исключительной экономической зоне" страны.

Предыдущее ракетное испытание КНДР провела 12 февраля. Тогда, по данным военных Южной Кореи, северокорейская баллистическая ракета, запущенная в сторону Японского моря, пролетела около 500 км. Совет Безопасности ООН принял резолюции, которыми запретил Северной Корее ракетные пуски с использованием баллистических технологий, однако в Пхеньяне к распоряжению не прислушались. Теперь новый ракетный пуск может привести к ужесточению санкций ООН против КНДР.