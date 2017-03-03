Вратарь Бобровский обновил рекорд

Как сообщает пресс-служба НХЛ , в игре регулярного чемпионата против "Нью-Джерси" (3:0) Сергей во второй раз подряд отыграл на ноль и одержал 34-ю победу в сезоне, что стало клубным рекордом "Джекетс". Предыдущее достижение в сезоне-2008/2009 установил Стив Мэйсон, пишет newsru.com.

"Безусловно, это здорово, но мне очень помогли ребята, - заявил Бобровский. - Стоит отдать им должное. В это время сезона победы очень важны, а команда очень надежно сыграла в защите. Ребята блокировали броски в самые нужные моменты. Они также здорово играют в атаке, что является важной частью наших успехов".

Бобровский был признан первой звездой встречи, а позднее - и всего игрового дня. Его "Коламбус" выиграл в четвертый раз за шесть матчей и продолжает делить с "Питтсбургом" второе место в Столичном дивизионе.