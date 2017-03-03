Забастовка авиадиспетчеров во Франции: отменены сотни рейсов

Отмечается, что из-за стачки аннулируют примерно четыре процента всех рейсов на вылет и прилет во Францию. Забастовка затронет воздушные гавани юга и запада страны.

Авиакомпания Air France отменит 20 процентов всех своих французских рейсов. По данным газеты The Independent, речь идет о 42 вылетах и прилетах. Британский перевозчик EasyJet аннулирует 38 рейсов в этой стране, другая авиакомпания Соединенного Королевства British Airways — 40.

У крупнейшего лоукостера Европы Ryanair сбои в расписании из-за забастовки затронули 45 маршрутов во Франции. Как заявил представитель авиакомпании, перевозчик уже призвал французское правительство и Европейскую комиссию принять немедленные меры для решения данной проблемы, пишет lenta.ru.

Об отмене авиарейсов между Россией и Францией данных нет.

Стачка авиадиспетчеров в аэропортах городов Брест, Бордо и Экс-ан-Прованс пройдет с 6 по 10 марта. Сотрудники воздушных гаваней требуют улучшения условий труда и повышения заработной платы.

В ноябре 2016 года немецкая авиакомпания Lufthansa за день отменила более 870 рейсов из-за забастовки пилотов.