Картина дня: интернет-мошенники активизировались, умер актер и режиссер Калью Комиссаров, шикарные пенсии вдов депутатов

Пять мошеннических схем, наиболее распространенных в Эстонии

Оператор мобильной связи сообщил, что современные злоумышленники становятся все более изобретательными, поэтому добропорядочным людям следует соблюдать определенные меры предосторожности, чтобы сохранить свои личные данные, а также телефоны и компьютеры в целости и сохранности. Читайте далее...

Подозрение: людей с психическими отклонениями могли использовать в мошеннической схеме

В конце прошлого года Департамент социального страхования был ошарашен информацией, полученной от человека, оказывающего помощь душевнобольным людям. Читайте далее...

Умер актер и режиссер Калью Комиссаров

В ночь на понедельник в результате тяжелой болезни скончался актер и режиссер Калью Комиссаров. Ему было 70 лет. Читайте далее...

Государство выплачивает вдовам депутатов шикарные пенсии

Если средний пенсионер должен выживать на 386 евро в месяц, то вдове депутата государство выплачивает сумму, которая лишь незначительно проигрывает средней зарплате по стране. Читайте далее...

Торговые центры оккупируют асоциалы: бороться с этим невозможно?

Неделя мороза, случайно заглянувшего в Эстонию, заставила всех серьезно утеплиться. А асоциалов, которым днем особо некуда податься, заставила искать теплого убежища в торговых центрах. Читайте далее...

Погода ухудшается: на Эстонию надвигаются метель и сильный ветер

Метеослужба Эстонии предупреждает, что сегодня вечером с юго-востока Эстонии начнет идти снег и метель. Читайте далее...

Правительство решило строить государственные арендные квартиры в Таллинне и Тарту

Целесообразность этого представляется некоторым экспертам сомнительной. Читайте далее...

Statoil о жестоком избиении: конфликты таких масштабов у нас бывают крайне редко

По словам владельца заправок Statoil, Circle K Eesti AS, такие жестокие избиения, как то, которому подверглась участница эстонского телешоу Лийза на выходных, у них бывают не чаще пары раз в год. Читайте далее...