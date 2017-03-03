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Памяти Калью Комиссарова: «Он жил и творил не по лжи»

Николай Караев
Николай Караев
журналист
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Актер и режиссер Калью Комиссаров скончался в результате тяжелой болезни в ночь на понедельник, два дня не дожив до 71-го дня рождения.

«Он был из поколения, которое вошло в жизнь и творчество в конце 1960-х, когда оттепель уже кончилась, но еще сохранялась привычка жить не по лжи и творить не по лжи, – говорит театральный критик Борис Тух. – И это для Комиссарова было очень характерно. Он ставил спектакли, которые часто потрясали людей уровнем правды.

В кино он сделал немного, в том числе знаменитый фильм – “Белый корабль” о тех, кто ждет легендарный белый корабль и надеется на него, об участи внутренних иммигрантов, которые хотят бежать, потому что на родине им плохо. Главным образом Комиссаров работал, конечно, в театре. Комиссаров работал в Молодежном театре, сейчас это Таллиннский городской театр, с 1974 года, когда оттуда ушел Микк Микивер, до 1986-го, потом перешел в театр “Угала”.

Среди шедевров Комиссарова – “Процесс” по мотивам Нюрнбергского процесса; “Кровь на земле” – если говорить бюрократическим языком, это спектакль о классовой борьбе в эстонской деревне, а на деле он о трагедии народа, разорванного пополам; “Генеральная репетиция” – по пьесе Мати Унта по мотивам его же киносценария “Цену смерти спроси у мертвых”, только в спектакле шла речь не о самих событиях 1924 года, а о том, как они экранизируются в современности, когда к вещам болезненным и глубоким современные творцы подходят с цинизмом.

Комиссаров часто жертвовал эстетикой спектакля ради высказывания. Два его очень сильных советских спектакля – это постановки по Михаилу Шатрову, “Синие кони на красной траве” и “Так победим”, и образ Ленина там прежде всего – трагический. Чувствовалось, что этот человек уже не совсем уверен в том, каким путем он повел Россию, и от этого страдает. Комиссар сам часто играл Ленина, и, конечно, это был Комиссаров в предлагаемых обстоятельствах: очень жесткий, очень колючий, дерганый какой-то. Он не играл благостного дедушку, который гладил беспризорников по головкам. Комиссаров вообще воспринимал жизнь трагически.

Одно из самых больших его свершений – это работа в качестве руководителя кафедры театрального искусства консерватории, впоследствии – Эстонской музыкальной академии. Особенно тринадцатый ее выпуск: Эльмо Нюганен, Пирет Калда, Андрес Ноорметс и Аллан Ноорметс, Райн Симмуль и многие другие. Комиссаров поставил с ними “Гамлета”, спектакль играли во дворе доминиканского монастыря. В этом спектакле принц, опять же, старался жить не по лжи. Гамлетов было два, одного играла Мерле Яэгер – того, который мыслил и протестовал. Еще там было два Клавдия в страшном гриме, но короли, в отличие от принцев, были в полном согласии с собой – а мыслящего человека раздирали страсти.

Об этом спектакле с восторгом писала Людмила Петрушевская, между прочим. Фактически из него вырос впоследствии Таллиннский городской театр. Комиссаров вообще был замечательным педагогом. Он заставлял всех актеров в обязательном порядке заниматься режиссурой, и, как мне рассказывал Нюганен, аргументировал так: “А чтоб вы все знали, какими свиньями иногда бывают актеры!” Он был человек жесткого, черного, но очень умного юмора.

Трагедия в том, что уходит поколение, которое еще не было конформистским – и умело передать свои идеалы молодым ребятам...»

«Калью Комиссаров – одна из ярчайших фигур нашего театра, – говорит журналист Этери Кекелидзе. – Он был таким еще со времени, когда был просто актером. Он был главным режиссером Молодежного театра, и во времена, когда эстонские театры были в принципе заметны на театральной карте СССР, Молодежный театр стоял особняком – от Калью всегда ждали чего-то нового, чего-то другого.

Среди прочего он первым привлек в театр рок-группу, это была Ruja Урмаса Алендера, они сделали с Комиссаровым изумительный антифашистский спектакль “Процесс”. У него были разные спектакли – и очень нежные, и очень острые по форме, и провокационные, и психологические. Он был разносторонне одаренным человеком, умел и руководить театром, и учить актеров. Достаточно вспомнить “Гамлета”, спектакль со студентами, который потом объездил практически все фестивали Союза. Своим ученикам Калью Комиссаров говорил: “Не стойте на месте, не ждите, пока вас кто-то куда-то пригласит. Вы должны работать сами, пробиваться...” Сегодня это очень актуальный призыв».

«Это был человек публицистического, яркого настроя. Когда он ставил спектакли, на сцене всегда было много людей – и всегда это было насыщенно, ярко, публицистично, – сказала нашему порталу писатель Елена Скульская. – В какой-то мере его спектакли перекликались с тогдашними постановками Таганки. Мне Комиссаров больше всего запомнился своим ранним фильмом “Белый корабль” о мальчишках, которые решили сбежать в Швецию. Это был гимн отечеству, родине, фильм о невозможности ее покинуть и гибельности любых подобных попыток. При всей наивности сюжета и концепции сделан фильм изумительно, и играл Комиссаров великолепно. Таким молодым, не побоюсь этого слова, комсомольским задором были проникнуты тогдашние его работы!»

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