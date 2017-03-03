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Шокирующая история: умерший две недели назад эстонский поэт до сих пор не похоронен

Rus.Postimees.ee
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Тартусец Лембит Курвитс умер 20 февраля в Кейласком доме призрения. Его жизненный путь не был ровным и беспечальным, как и дни после его смерти: тело поэта уже две недели ждет погребения или кремации. Ближайшие родственники не отреагировали на призыв отдела социального обеспечения и здравоохранения города Тарту организовать проводы Лембита Курвитса в последний путь, передает Tartu Postimees.

Состояние психического здоровья Лембита Курвитса было таковым, что он представлял опасность для себя самого и окружающих. В 2001 году в печати появилась его седьмая, предпоследняя книга Kakskümmend viis luuletust («Двадцать пять стихотворений»), в которой стихам предшествуют воспоминания в прозе «1993–2000».

В этих воспоминаниях Курвитс затрагивает свою деятельность за последние восемь лет, рассказывает о голосах в его голове, которые заставили его вести себя плохо по отношению к окружающим. Также он говорит об антипсихотических препаратах, которые должен принимать. В послесловии к книге Прийду Бейер отмечает, что Курвитс дважды сидел в Батарейной тюрьме в Таллинне.

В каком году город Тарту стал опекуном Лембита Курвитса, отдел социального обеспечения и здравоохранения не смог сказать, ссылаясь на защиту личных данных. По данным Tartu Postimees, сначала поэт стал подопечным дома призрения Выйзику, по меньшей мере с 2006 по 2012 год, затем он некоторое время жил дома, а летом 2016 обосновался в Кейласком доме призрения. Как отмечали социальные работники, там он чувствовал себя значительно лучше, чем в Выйзику.

По словам социального работника Кейлаского дома призрения Айме Лаутон, Курвитс до последнего ходил в местную библиотеку, брал литературу, в том числе и стихи. Писал ли он что-нибудь сам? «Нет, он не хотел писать. Он сказал мне, что уже достаточно много написал и больше не хочет этим заниматься», - поведала Лаутон.

В начале этого года Лембит Курвитс стал подозрительно резвым. «Я не знаю, что случилось, но все время он был тихим и погруженным в свои мысли, а тут резко стал очень активным. Вел себя несколько странно. Медсестра поговорила с врачом и ему сменили лекарство», - рассказала соцработник.

20 февраля около 14.00 Лембита Курвитса нашли в своей постели без признаков жизни. Медсестра попыталась привести его в чувство, быстро приехала и скорая помощь, но было уже поздно.

Газета Tartu Postimees опубликовала некролог о смерти поэта 23 февраля. Чуть позже, 25 февраля, на странице объявлений появилось сообщение от Тартуского отдела социального обеспечения и здравоохранения, в котором родственников Лембита Курвитса просили в течение недели выйти на связь для организации похорон. К 3 марту ни один из родственников не проявил интереса к этому делу.

Что будет, если родственники так и не объявятся? Таких людей, опекунами которых является город Тарту, насчитывается 125 или 126. В прошлом году Тартуской службе социального обеспечения пришлось искать родственников 29 человек для организации похорон. Расходы на похороны 15 из них понес город. Закон о погребении обязывает то же самое сделать в случае с поэтом.

Городская управа связалась также с Союзом писателей Эстонии, членом которого Лембит Курвитс являлся с 1991 года.

«Мы пообещали, что организуем похороны сами, если Тартуская городская управа не найдет членов семьи, которые захотят эти заниматься, - заверил администратор Союза писателей. - Или если у них возникнут расходы, которые окажутся им не по карману, мы поможем».

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