Комиссии Рийгикогу наплевали на мнение канцлера юстиции

“У нас сегодня были на голосовании два предложения: одно внесла Партия реформ, которая предлагала согласиться с канцлером юстиции и отменить повышение акциза. Но победило второе предложение, согласно которому было решено не соглашаться с канцлером юстиции”, - сказал председатель финансовой комиссии Рийгикогу Михаил Стальнухин.

Стальнухин пояснил решение проигнорировать предложение канцлера юстиции Юлле Мадизе тем, что у каждого нового правительства свои идеи и поддержка идей старой коалиции никак не может быть обязательной. Стальнухин не захотел комментировать, каковы могут быть их шансы в Госсуде, сославшись на то, что суд свободен и независим в своих решениях.

Более быстрое повышение акциза на легкий алкоголь посчитала законным и конституционная комиссия Рийгикогу. “В комиссии возобладало мнение, что в демократической стране Рийгикогу имеет право менять ставки акциза на алкоголь, и если об этом своевременно предупреждают заранее, т.е. за полгода, это никак не может противоречить конституции”, - сказал председатель конституционной комиссии Кен-Марти Вахер.

Он добавил, что подобное изменение ставки акциза Рийгикогу осуществлял и ранее и это никогда не считалось противоречащим конституции, причем эти решения никогда не оспаривались. По словам Вахера, было бы непонятно, если бы новый состав Рийгикогу или правящей коалиции не имел права касаться, например, акциза на алкоголь, установленного на пять или десять лет”.

Парламентские комиссии ознакомят со своими позициями пленум Рийгикогу, где будет принято окончательное решение. Когда это произойдет, Стальнухин сказать затруднился, поскольку соответствующее решение должно принять правление Рийгикогу. После того как парламент признал повышение акциза законным, канцлер юстиции предложит Госсуду признать соответствующий законодательный акт или его статью недействительным. По мнению Мадизе, преждевременное повышение ставки акциза на легкий алкоголь противоречит конституции, поскольку это нарушает свободу предпрнимательства и принцип оправданного ожидания.

Новая коалиция повысит акциз на пиво с июля этого года на 65% до 13,7 цента на градус за литр, т.е. к 2020 году акциз вырастет по сравнению с 2016 годом на 166%, в два с лишним раза до 22,09 цента.

Это означает, что, если сейчас сумма акциза за полулитровую бутылку пива с 5-процентным содержанием этанола составляет 20,75 цента, то в июле следующего года она вырастет до 34,25 цента и к 2020 году достигнет 55,23 цента.