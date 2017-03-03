AMTEL: продажи внедорожников выросли почти на 40 процентов

Об этом в понедельник сообщил Союз предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей в Эстонии (AMTEL).

За два первых месяца года в Эстонии было продано в общей сложности 3637 новых автомашин, этот показатель превышает прошлогодний на 6,8 процента. Из всех сегментов автомобилей в феврале больше среднего — на 39 процентов — выросла продажа внедорожников. Наиболее крупным этот сегмент был и в прошлом году — 21 процент. На втором месте в феврале по объемам продаж были меньшие по размерам машины среднего класса — их продажа составила 19,7 процента от всех проданных машин. На экспорт в феврале было отправлено 79 новых машин.

По-прежнему самой популярной автомобильной маркой остается Toyota — 218 проданных в феврале новых автомобилей. За ней по популярности следуют Škoda (187) и Renault (151). По итогам двух месяцев первую тройку самых популярных машин составляют Toyota, Škoda и Volkswagen.

Самой популярной моделью в феврале, а также по итогам первых двух месяцев была Renault Clio (97 проданных машин), на второй позиции в феврале была Škoda Octavia (93) и на третьей — Kia Sportage (59).

Продажи потребительского транспорта в феврале продолжили рост — за месяц было продано в общей сложности 410 машин, то есть, на 8,5 процента больше, чем в феврале прошлого года. За два первых месяца года в Эстонии потребительских машин было продано на 12,8 процента больше потребительских транспортных средства, чем за тот же период прошлого года.

В сегменте потребительского транспорта самыми популярными марками в феврале были Skoda (60 проданных машин), Citroen (53) и Peugeot (52). В сегменте грузовиков в феврале наиболее успешно шла продажа Scania (28), Volvo и Mercedes-Benz — 27 и 12 машин соответственно.