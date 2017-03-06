Фото: испанский архитектор построил прекрасный дом на старом цементном заводе

Цементный завод находится недалеко от Барселоны в Испании. Когда в 1973 году Бофилл оценил потенциал строения, завод уже прекратил свою деятельность, пишет Bored Panda.

Молодой архитектор выкупил завод вместе с прилежащими территориями и начал реконструкцию. Он назвал свое здание La fábrica, т.е. попросту завод.

Здание уже некоторое время стояло заброшенным, поэтому находилось в довольно плачевном состоянии. Бофилла пленил простой и аскетичный облик здания, и он принял вызов.

/ flickr.com

Архитектор хотел сохранить как можно больше от первоначального своеобразия здания. На конструирование у него ушло около полутора лет. А чтобы полностью реконструировать здание площадью 3000 квадратных метров и окружающую территорию, понадобилось несколько десятков лет.

/ flickr.com

На сегодняшний день дом Бофилла готов. Он состоит из нескольких частей – студии и конторы, выставочных и конференц-помещений, жилья самого архитектора и гостевых комнат, нескольких внутренних садов и т.д.

Интерьер помещений минималистичен. Из материалов доминируют цемент, кирпич и дерево.

/ flickr.com

Отличительной особенностью здания являются просторные помещения с высокими потолками.

/ flickr.com

/ flickr.com

Комплекс зданий также содержит множество маленьких внутренних садиков.

/ flickr.com

/ flickr.com