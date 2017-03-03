К побережью Швеции прибило 86-летнюю мину

Об опасной находке уведомили военных. В тот же день снаряд закрепили, чтобы он не уплыл. В понедельник, 6 марта, его осторожно отбуксируют в море и взорвут. На время операции по обезвреживанию снаряда все население острова - около 20 человек - временно эвакуируют, сообщает NEWSru со ссылкой на местную полицию.

По словам военных, найденный снаряд является миной F31 шведского производства. Она сошла с конвейера в 1931 году, но когда и как оказалась в море, пока неясно.

«Трудно точно сказать, когда она была использована. Мы не знаем, является ли она боевой или учебной», - заявил представитель шведских вооруженных сил (HKV) Маттиас Робертсон. По его словам, из-за того, что снаряд долго пробыл под водой, его поверхность покрыта растительностью, поэтому маркировка не видна.

В прошлом году жители одной из деревень в Центральной Швеции обнаружили в саду 380-килограммовую мину, которая пролежала там 86 лет. Прибывшие на место саперы уничтожили снаряд, предварительно эвакуировав всех людей.